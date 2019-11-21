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Главная / Аналитикам / Аналитика / При позитивном внешнем фоне курс пары доллар/рубль в конце декабря может оказаться в районе 63 - Росбанк
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21 ноября 2019 года 16:49
При позитивном внешнем фоне курс пары доллар/рубль в конце декабря может оказаться в районе 63 - Росбанк
Перспективы конца декабря, когда пройдет заседание ЦБ, когда будут подводиться итоги года, не добавят давления на курс рубля, и если внешний фон будет позитивным, то курс пары доллар/рубль окажется в районе 63, говорится в комментарии Росбанка. "Перспективы конца декабря, когда пройдет заседание ЦБ, когда будут подводиться итоги года, не добавят давления на курс рубля, и причин тут несколько. Во-первых, рынки будут ждать от ЦБ продолжения снижения ставки (декабрьское заседание точно будет не последним, когда ЦБ "режет" ставку). Во-вторых, нас ждет сложный период перехода через год, когда крупные заемщики погашают краткосрочный долг или рефинансируют его. В этом году профиль по погашению внешнего долга не выглядит негативным, - отмечает аналитик Росбанка Евгений Кошелев. - В целом для рубля сильных поводов для беспокойства мы не видим. Но это только в случае, если не появятся неприятные твиты, не начнется нервозная торговля, вызванная торговым вопросом, если не будет ничего, что будет провоцировать давление на нефть или острую реакцию азиатских валют. Если все будет позитивно, то курс пары доллар/рубль окажется в районе 63".
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