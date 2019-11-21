Фактор нефтяных цен может стать локально негативным для рубля во второй половине декабря - "Открытие Брокер"

Фактор нефтяных цен может стать локально негативным для рубля во второй половине декабря и в начале января. Тем не менее, по мнению начальника управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константина Бушуева, пара USD/RUB будет иметь потенциал укрепления в диапазон 61-62,5 к весне 2020 года.