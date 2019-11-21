"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для GDR ФосАгро до "держать" и оценку на 9%

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"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $13,20 за штуку.

Аналитики "ВТБ Капитала" отмечают, что цены на фосфаты с начала года снизились на 27%, упав с $406 за тонну в январе до $288 в настоящее время, а до середины года, когда Китай начал сокращать экспорт, профицит на рынке составлял порядка 0,7 млн тонн.

"Мы ожидаем, что спрос и предложение в 2020 году будут сбалансированы, поэтому вряд ли цены быстро восстановятся до уровня начала 2019 года. Таким образом, по нашим прогнозам, в среднем по 2020 году цены на DAP будут ниже на 10% относительно показателя текущего года. Рынок не разделяет наше мнение и ожидает, что 2020 год будет лучше, чем предыдущий. Мы снижаем наши финансовые прогнозы для "ФосАгро" и сокращаем прогнозную стоимость GDR этой компании до $13,20 за штуку", - говорится в обзоре.

По прогнозам экспертов, цены на DAP в 2020 году вырастут незначительно - до $310 за тонну (FOB Балтика).

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $14,66 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $12,49 за штуку.