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21 ноября 2019 года 15:22
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "Газпрома" с целевой ценой в 298 рублей
Динамика дивидендных потоков оказывает хорошую фундаментальную поддержку бумагам "Газпрома", делая их привлекательными в долгосрочной перспективе, отмечают в своем комментарии аналитики Промсвязьбанка и рекомендуют покупать акции с целевой ценой в 298 руб./акцию. "Газпром" в четверг является лидером роста на торгах в связи с объявлением об очередном SPO. Так, "дочка" "Газпрома" АО "Газпром газораспределение" продает сегодня 850,6 млн казначейских акций или 3,6% акций. Исходя из цен закрытия среды, пакет стоит 211 млрд руб. "Газпром" проводил аналогичное SPO в июле, продав 2,9% акций. В случае реализации текущего пакета free-float вырастет на 6,5%. В дальнейшем это будет позитивно, т.к. вырастет вес акций "Газпрома" в биржевых индексах, отмечают аналитики банка. "Несмотря на то, что в теории продажа такого пакета акций должна оказывать давление на котировки, мы наблюдаем обратную ситуацию. На наш взгляд, это связано с ожиданиями изменения дивидендной политики "Газпрома". В среду стало известно, что 5 декабря совет директоров рассмотрит новую дивидендную политику (ранее ожидалось в конце ноября), - пишут специалисты. - Напомним, что тема с переходом "Газпрома" к выплатам дивидендов акционерам на уровне 50% чистой прибыли по МСФО, а не РСБУ тянется с 2016 г., однако ранее из-за огромной инвестпрограммы это не представлялось реальным. Теперь "Газпром" постепенно двигается в сторону увеличения выплат акционерам. Так, в мае руководство монополиста повысило рекомендацию о выплате дивидендов за 2018 г. до рекордных 393 млрд руб. или 16,6 руб./акцию (27% от чистой прибыли по МСФО). По итогам 2019 г. мы прогнозируем, что "Газпром" выплатит 20,5 руб./акцию (дивдоходность 8% по ценам вчерашнего закрытия). В целом, если коэффициент выплат поднимется до 50% от чистой прибыли по МСФО (планируется переход в течение 3 лет), то акционерам можно будет рассчитывать на 30-35 руб./акцию, что дает дивдоходность порядка 12-14%". Динамика дивидендных потоков оказывает хорошую фундаментальную поддержку бумагам "Газпрома", делая их привлекательными в долгосрочной перспективе. "Мы рекомендуем покупать акции "Газпрома" с целевой ценой в 298 руб./акцию, что предполагает 16% "апсайд" от текущей цены и 20% от цены закрытия среды", - указывают аналитики Промсвязьбанка.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром
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21 ноября 2019 года 15:03
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