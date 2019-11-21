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21 ноября 2019 года 15:03
Аналитики ГК "ФИНАМ" видят почти 20%-й потенциал роста акций Applied Materials
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Applied Materials - одного из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев с рыночной капитализацией более $52 млрд, говорится в пресс-релизе инвесткомпании. Бумагам присвоена рекомендация "Покупать", целевая цена составляет $68 при текущей рыночной оценке около $57, потенциал роста - 19,4%. Applied Materials является одним из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев. Среди клиентов компании числятся многие технологические гиганты, включая Intel и Samsung, а также контрактные производители чипов, такие как TSMC и Global Foundries. Фактически все серьёзные технические инновации в отрасли (переход на более тонкие техпроцессы и больший размер кремниевых пластин при производстве чипов, внедрение технологии FinFet и др.) происходят с непосредственным участием Applied Materials. Капитализация компании превышает $52 млрд. В последние годы Applied Materials фиксировал хороший спрос на свою продукцию, что позволяло компании демонстрировать уверенный рост финансовых показателей. Между тем, результаты за последние кварталы были не самыми оптимистичными и указывают на всё ещё довольно вялый спрос на полупроводниковое оборудование в мире на фоне общего ухудшения ситуации в глобальной экономике из-за торговых споров, сложной геополитической обстановки в ряде регионов и других факторов. Так, выручка Applied Materials в IV квартале 2019 финансового года, завершившемся 27 октября, уменьшилась на 0,1% г/г, до $3,75 млрд, хотя и оказалась выше консенсус-прогноза ($3,68 млрд). Небольшое снижение было обусловлено ослаблением спроса на продукцию компании в Южной Корее, Европе, Японии и странах Юго-Восточной Азии, что было в значительной степени компенсировано улучшением спроса в США и на Тайване, а также в Китае. Вместе с тем, преимуществами Applied Materials являются устойчивый баланс и способность генерировать значительные денежные потоки, благодаря чему компания направляет существенные средства на выплаты акционерам. Нынешний спад в отрасли, как ожидают аналитики, будет носить краткосрочный характер, и уже в начале следующего года инвестиции глобальных производителей полупроводников в обновление оборудования начнут восстанавливаться, что придаст новый импульс продажам компании. "Драйверами роста отрасли в среднесрочной перспективе станут развёртывание сетей 5G и такие быстроразвивающиеся направления, как искусственный интеллект, обработка больших объемов данных (big data), машинное обучение, облачные вычисления, виртуальная/дополненная реальность, автономные автомобили", - отмечается в исследовании. "Акции Applied Materials довольно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам, неплохо смотрятся и с точки зрения теханализа. Хотя нынешний год оказался весьма тяжёлым для мировой полупроводниковой отрасли в целом, последние данные внушают определенный оптимизм и позволяют рассчитывать, что "дно" уже пройдено. Мы рекомендуем акции Applied Materials к покупке со среднесрочной целью на уровне $68", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Игорь Додонов.
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