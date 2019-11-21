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21 ноября 2019 года 14:37
Российские фондовые индексы вышли в плюс во многом благодаря динамике акций Газпрома - ИК "Велес Капитал"
К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы вышли в плюс во многом благодаря динамике акций Газпрома, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. В четверг стало известно, что "Газпром газораспределение", подконтрольная Газпрому, 21 ноября продаст 3,59% обыкновенных акций Газпрома на Московской бирже, что поддержало бумаги. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,25% до 2943,84 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,41%, до 1454,36 пункта. Рубль к середине сессии немного укрепился по отношению к доллару и евро. Доллар оставался ниже 64 руб, а евро - чуть выше 70,50 руб. В лидерах роста к середине дня пребывали акции Газпрома (+3,97%), бумаги Яндекса (+0,94%). В лидерах падения были котировки Полюса (-1,56%) и акции НЛМК (-1,29%). "Если рассмотреть техническую картину по акциям Полюса, можно отметить их явную слабость, несмотря на устойчивость цен на золото. Бумаги в четверг упали к минимумам с августа, опустившись ниже психологически важной отметки 7000 руб. Показания дневного графика говорят о преобладании нисходящего тренда, который может усилиться при пробитии поддержки 6850 руб с перспективой движения к 6550 руб. На данный момент "быкам" даже в случае улучшения настроений на рынке золота лучше не рассчитывать на движение бумаг более чем к 7200 руб (средняя полоса Боллинджера) - краткосрочный восходящий тренд потерял актуальность", - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал".
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21 ноября 2019 года 15:03
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Applied Materials - одного из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев с рыночной капитализацией более $52 млрд, говорится... читать дальше
.21 ноября 2019 года 13:50
Основным событием среды стала публикация стенограммы с последнего заседания FOMC, из которой следует, что большинство членов комитета высказались в пользу сохранения выжидательной позиции в отношении монетарной политики (после произведенного снижения ключевой ставки в октябре) до тех пор, пока не... читать дальше
.21 ноября 2019 года 11:24
Цены на нефть восстановили потерянные ранее позиции, но вряд ли продолжат рост в четверг - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки накануне восстановили потерянные во вторник позиции и в утренние часы торгуются в районе отметки $62/bbl (Brent), говорится в комментарии "Нордеа Банка". Поддержку ценам на нефть оказало более слабое увеличение запасов в США, чем ожидалось ранее. Эксперты банка напоминают,... читать дальше
.21 ноября 2019 года 10:23
Нефтяные котировки в ближайшие дни могут консолидироваться в диапазоне $60,7 - $63,5 за баррель - БКС
В ближайшие дни нефтяные котировки могут консолидироваться в диапазоне между $60,7 и $63,5 за баррель, отыгрывая внутри него публичные заявления относительно хода переговоров США и Китая, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. С утра четверга котировки нефти марки Brent... читать дальше
.21 ноября 2019 года 09:23
Американские фондовые индексы снизились в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.20 ноября 2019 года 17:53
Слабые данные по экономике Китая говорят о вероятности снижения базовой ставки кредитования - Julius Baer
Данные по экономике Китая за октябрь, опубликованные на прошлой неделе, оказались лишь немного ниже ожиданий и показателей сентября, говорится в комметарии главы исследований азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. Темпы роста объемов промышленного производства, которые составили 5,8% в... читать дальше
.20 ноября 2019 года 14:50
Энергетический сектор остается одним из наиболее слабых сегментов американского рынка высокодоходных облигаций - Julius Baer
Политическая неопределенность оказывает давление на перспективы экономического роста и заставляет центробанки проводить гибкую политику, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Глобальный рынок облигаций остается подвержен... читать дальше
.20 ноября 2019 года 12:30
Запасы нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти "бодрят" биржевые котировки и делают торги по нефти активными. Brent пытается остаться на поддержке $60 за баррель, но это поддержка лишь психологическая, отмечает в своем комментарии аналитик ГК "ФИНАМ" Юлия Афанасьева. Более сильный... читать дальше
.20 ноября 2019 года 10:58
На фоне ухудшения настроений на глобальных площадках цены на нефть в среду рискуют остаться под умеренным давлением, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки накануне резко снизились более чем на 3% на фоне ухудшения аппетита к рисковым активам и сообщений о неготовности России... читать дальше
.20 ноября 2019 года 09:58
Фьючерсы на Brent по итогам сессии вторника пробили нижнюю границу торгового диапазона $61,5-63 за баррель, в рамках которого котировки торговались с 4 ноября. При улучшении сентимента привлекательные цены могут заинтересовать покупателей, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь... читать дальше
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