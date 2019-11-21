Пауза в снижении ключевой ставки ФРС может продлиться дольше, чем одно заседание - Райффайзенбанк

Основным событием среды стала публикация стенограммы с последнего заседания FOMC, из которой следует, что большинство членов комитета высказались в пользу сохранения выжидательной позиции в отношении монетарной политики (после произведенного снижения ключевой ставки в октябре) до тех пор, пока не поступит информация, которая значительно повлияет на их экономические прогнозы, сообщается в обзоре Райффайзенбанк.

"Между тем, участники рынка по-прежнему видят основные риски для экономики США в замедлении глобальной экономики и в международных торговых конфликтах. Отсюда можно сделать вывод о том, что FOMC решил взять паузу в снижении ключевой ставки, которая может продлиться дольше, чем одно заседание", - отмечает аналитик банка Денис Порывай.

Пока изменившаяся риторика ФРС вместе с отсутствием продвижения в разрешении торгового конфликта между США и Китаем (подписание 1-й фазы может быть отложено до следующего года) привела лишь к остановке роста индекса американских акций (вблизи максимума по S&P) и к некоторому снижению доходностей UST (с прошлой недели на 15 б.п. до YTM 1,75% по 10-летним бумагам), указывает эксперт банка.

"По-видимому, прирост активов на балансе ФРС (+291 млрд долл. с начала сентября), а также большой объем выкупа акций/выплаты дивидендов эмитентами позволяют финансовому рынку игнорировать большую часть негатива: с ликвидностью, поступающей от ФРС, рынки вновь переключились в состояние «один шаг назад, два шага вперед», сделав рабочей стратегию легких денег «buy the dips»", - заключает Денис Порывай.