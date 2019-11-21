"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для GDR ФосАгро до "держать" и оценку на 9%

(добавлен текст после 2-го абзаца)

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $13,20 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $14,66 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $12,49 за штуку.