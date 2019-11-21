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21 ноября 2019 года 12:26
Доллар демонстрирует небольшое укрепление на большинстве валютных площадок развивающихся рынков - ИК "Велес Капитал"
К окончанию первой половины дня в четверг доллар демонстрировал небольшое укрепление на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Американской валюте благоволила сохраняющаяся неопределенность в мировом торговом вопросе и возросшая вероятность переноса торгового урегулирования уже на следующий год. Кроме того, аппетит инвесторов к риску был явно подпорчен публикацией протокола с последнего заседания ФРС, после которой заметно сократились надежды на дальнейшее смягчение процентной политики в США. "В отличие от большинства своих коллег по EM, рубль открылся в четверг укреплением на 10 коп. и к окончанию первой половины дня прибавлял чуть менее 0,1%, удерживая позиции в районе 63,80-63,85 руб. по доллару, - комментирует эксперт ИК "Велес Капитал". - Поддержку отечественной валюте, по всей видимости, оказывает конвертация валютной выручки к предстоящим налоговым платежам в понедельник (предварительные расчеты можно ожидать уже завтра). С учетом же платежей по налогу на прибыль, которые пройдут в следующий четверг, совокупный отток ликвидности из банковской системы по бюджетному каналу в ближайшую неделю может превысить 1 трлн руб.". Юрий Кравченко не исключает, что до конца текущей недели подготовка к налоговым платежам не позволит доллару преодолеть отметку в 64 руб., даже в случае усиления неприятия к риску на глобальных площадках, однако ближе к концу месяца отечественная валюта лишится поддержки и влияние внешних факторов станет более заметным.
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