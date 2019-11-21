Sova Capital начала анализ Global Ports с рекомендацией "покупать" для GDR компании

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ Global Ports, сообщается в обзоре аналитиков ИК Матвея Тайца и Марии Клейменовой.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Global Ports, рассчитанная экспертами, составляет $3,8 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Global Ports, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $4,29 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,02 за штуку.