Риски по рублю смещены в сторону умеренного ослабления - "Нордеа Банк"

Российская валюта сохраняется вблизи отметки 63,8 в паре с долларом США и 70,7 в паре с евро, риски по рублю по-прежнему смещены в сторону умеренного ослабления, отмечается в обзоре "Нордеа Банка".

Накануне рубль чувствовал себя лучше многих прочих валют развивающихся стран, умеренно просев в паре с «американцем» на 0,1%. При этом риски по рублю остаются смещенными в сторону умеренного ослабления на фоне сообщений о вероятном переносе подписания первой фазы торгового соглашения между США и КНР на следующий год, а также после одобрения в Конгрессе США законопроекта, направленного на поддержку протестующих в Гонконге.

"Тем не менее, негативные настроения к рисковым активам в утренние часы умеренно ограничивают комментарии главного переговорщика Китая о том, что он по-прежнему осторожно оптимистичен по поводу заключения сделки, несмотря на существующие сложности в переговорах, - считают эксперты "Нордеа Банка". - Кроме того, восстановление нефтяных котировок к уровням вблизи $62/bbl также может ограничить вероятное ослабление рубля в четверг".