Рынок ОФЗ вновь переходит в режим активного ожидания решений ЦБ по ключевой ставке - Росбанк

Российский долговой рынок постепенно начинает отыгрывать падение предыдущих недель и вновь переходит в режим активного ожидания решений Центрального Банка по ключевой ставке, говорится в комментарии Росбанка.

В среду Минфин провел очередные первичные аукционы, предложив рынку ОФЗ серии 24020 (июл.22) с выплатами, привязанными к RUONIA. Был размещен оставшийся объем бумаги в размере 31,3 млрд руб. Таким образом, за две прошедшие недели Минфин аллоцировал все бумаги с плавающими ставками - RUONIA-флоатер вчера и 40,3 млрд ОФЗ с индексируемым номиналом неделей ранее.

"В связи с этим логично предположить, что на последующих аукционах до конца года будут предлагаться бумаги с фиксированной доходностью. Разумеется, если объем серий ОФЗ-ИН и ОФЗ-ПК не будет увеличен или не будут запущены новые серии. Напомним, что до конца года Минфину остается разместить 140 млрд руб. нового долга, - отмечают аналитики Росбанка. - Российский долговой рынок постепенно начинает отыгрывать падение предыдущих недель, доходности с понедельника снизились на 5-8 бп. Дисконт доходности 10-летнего "бенчмарка" к ключевой ставке постепенно увеличивается и составляет 12 бп, доходность однолетних ОФЗ уже на 75 бп ниже ключевой ставки. Рынок вновь переходит в режим активного ожидания решений Центрального Банка по ключевой ставке".