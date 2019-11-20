Слабые данные по экономике Китая говорят о вероятности снижения базовой ставки кредитования - Julius Baer

Данные по экономике Китая за октябрь, опубликованные на прошлой неделе, оказались лишь немного ниже ожиданий и показателей сентября, говорится в комметарии главы исследований азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. Темпы роста объемов промышленного производства, которые составили 5,8% в годовом выражении в сентябре, снизились до 4,7% в октябре, рост объемов инвестиций в недвижимость в годовом выражении замедлился с 10,5% до 10,3%, а розничных продаж - с 7,8% до 7,2%, отмечает эксперт.

"Ни один из опубликованных показателей не показал существенного снижения, причем в отношении некоторых можно говорить о позитивных нюансах, - указывает Марк Мэтьюз. - Если говорить о приведенных выше показателях, то замедление роста промышленного производства частично объясняется приостановкой производства в связи с празднованием 70-летия образования КНР, которое проводилось в начале октября".

Что касается сектора недвижимости, на который приходится 25% ВВП страны, что делает его самым важным сектором для экономики Китая, то здесь выросли опережающие показатели. Так, рост закупок земель под застройку составил 12,8%, а размера площадей - 23,2%. Что касается розничной торговли, продажи в онлайн-сегменте выросли на 17,0%, а продажи мобильных телефонов - на 22,9%.

В отчете Народного банка Китая за III квартал, опубликованном в прошлую пятницу, довольно жесткие фразы "сохранение контроля над количеством денег в обращении" и "контрцикличная корректировка политики в правильное время и с правильной интенсивностью" были заменены более мягкими указаниями "усилить контрцикличные корректировки политики" и "снизить стоимость финансирования в реальном секторе экономики".

"В прошлом месяце центробанк Китая сократил ставку среднесрочного кредитования (MLF) на один год на пять базисных пунктов до 3,25%, а в понедельник снизил 7-дневную ставку обратного выкупа на 5 базовых пунктов до 2,50%. Эти решения говорят о том, что недавно введенная базовая ставка по кредитам (LPR) будет также сокращена на заседании 20 ноября на 5-10 базовых пунктов с текущих 4,20%. Эта ставка является ориентировочной для компаний и потребителей реального сектора экономики. Текущая политика китайского регулятора говорит о том, что он недостаточно обеспокоен текущей динамикой экономики для существенного изменения своей политики, и будет реализовывать лишь небольшие и поэтапные меры монетарного стимулирования", - резюмирует эксперт Julius Baer.