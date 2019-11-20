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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций пока может удержаться от падения за счёт внутренних новостей - "Открытие Брокер"
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20 ноября 2019 года 16:10
Рынок акций пока может удержаться от падения за счёт внутренних новостей - "Открытие Брокер"
Российский рынок акций пока может удержаться от падения за счёт внутренних новостей. МЭР отмечает, что рост экономики усилился в октябре до 2,2%. Соответственно, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, можно говорить, что торговая война пока не оказывает существенного влияния на доходы российских компаний. Корпоративные отчёты также преимущественно говорят о росте прибыли отечественных компаний.
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20 ноября 2019 года 17:53
Слабые данные по экономике Китая говорят о вероятности снижения базовой ставки кредитования - Julius Baer
Данные по экономике Китая за октябрь, опубликованные на прошлой неделе, оказались лишь немного ниже ожиданий и показателей сентября, говорится в комметарии главы исследований азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. Темпы роста объемов промышленного производства, которые составили 5,8% в... читать дальше
.20 ноября 2019 года 14:50
Энергетический сектор остается одним из наиболее слабых сегментов американского рынка высокодоходных облигаций - Julius Baer
Политическая неопределенность оказывает давление на перспективы экономического роста и заставляет центробанки проводить гибкую политику, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Глобальный рынок облигаций остается подвержен... читать дальше
.20 ноября 2019 года 12:30
Запасы нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти "бодрят" биржевые котировки и делают торги по нефти активными. Brent пытается остаться на поддержке $60 за баррель, но это поддержка лишь психологическая, отмечает в своем комментарии аналитик ГК "ФИНАМ" Юлия Афанасьева. Более сильный... читать дальше
.20 ноября 2019 года 10:58
На фоне ухудшения настроений на глобальных площадках цены на нефть в среду рискуют остаться под умеренным давлением, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки накануне резко снизились более чем на 3% на фоне ухудшения аппетита к рисковым активам и сообщений о неготовности России... читать дальше
.20 ноября 2019 года 09:58
Фьючерсы на Brent по итогам сессии вторника пробили нижнюю границу торгового диапазона $61,5-63 за баррель, в рамках которого котировки торговались с 4 ноября. При улучшении сентимента привлекательные цены могут заинтересовать покупателей, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь... читать дальше
.20 ноября 2019 года 09:21
Если данные от Минэнерго США выйдут хуже ожиданий, можно ждать перехода нефти в диапазон $58-60 - Промсвязьбанк
Цены на нефть проторговывают уровень 61 доллар/баррель, реагируя на отсутствие подвижек в части торговых переговоров США-КНР, а также спекуляций на тему предстоящего саммита ОПЕК+, который обещает быть трудным, что усиливает опасения перехода рынка нефти в состояние избытка предложения, отмечает в... читать дальше
.20 ноября 2019 года 09:13
Американский фондовый рынок преимущественно снизился по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.19 ноября 2019 года 19:00
Доллар США колеблется в поисках катализатора, прогноз по USD нисколько не проясняется, сообщается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Волатильность на валютном рынке остается низкой, хотя в понедельник были и исключения: появились сообщения о том, что в Китае... читать дальше
.19 ноября 2019 года 18:44
Признаков устойчивого восстановления мировой экономики или международной торговли пока не видно - ВТБ Капитал
Исходя из последних данных, признаков устойчивого восстановления мировой экономики или международной торговли пока не видно, сообщается в обзоре ВТБ Капитала. В понедельник Всемирная торговая организация сообщила, что темпы роста мировой торговли держатся ниже долгосрочного тренда, отражая... читать дальше
.19 ноября 2019 года 17:47
Программы количественного смягчения подталкивают к принятию более значительных рисков на рынках с переоцененными активами - ВТБ Капитал
Проводимые центробанками программы количественного смягчения лишь подталкивают инвесторов к принятию более значительных рисков на рынках с переоцененными активами, говорится в обзоре ВТБ Капитала. Рекордно высокие котировки американских бумаг и повышение цен на других крупнейших рынках акций... читать дальше
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