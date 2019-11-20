Продажи на зарубежных рынках предупреждают о рисках развития снижения и на рынке акций РФ - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды отступили от минимумов дня и продолжали движение между ближайшими поддержками и сопротивлениями (2900-2950 и 1430-1455 пунктов соответственно). На данный момент мировой негатив на отечественных площадках нивелируется корпоративными историями, но в целом продажи на зарубежных рынках предупреждают о рисках развития снижения в том числе на биржах РФ, отмечает в комментарии ИК "Велес Капитал" аналитик Елена Кожухова.