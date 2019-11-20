Рубль имеет потенциал к возврату до уровней 64,5-65 руб./$ к концу текущего года - Банк "Санкт-Петербург"

Аналитики банка "Санкт-Петербург" полагают, что рубль имеет потенциал к возврату до уровней 64,5-65 руб./$ к концу текущего года, говорится в обзоре банка.

"Рубль на фоне внешнего негатива ослаб к доллару, курс превысил 64 руб./$. Локальную поддержку оказывает налоговый период - в следующий понедельник уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы. При этом рубль вряд ли сможет укрепиться ниже 63,7-63,8 руб./$ из-за фундаментальных факторов и имеет потенциал к возврату к уровням 64,5-65 руб./$ до конца года", - отмечают эксперты банка.