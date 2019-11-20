Рубль может оказаться под умеренным давлением в среду - "Нордеа Банк"

На старте торгов среды внешний фон складывается не в пользу рубля, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Российская валюта остается вблизи отметки 63,9 в паре с долларом и 70,7 в паре с евро.

Слабые данные по японскому экспорту (падение на 9,2% г/г в октябре против снижения на 5,2% г/г в сентябре), очередные угрозы со стороны Трампа о повышении тарифов в отсутствие торговой сделки, снижение цен на нефть до отметок ниже $61/bbl (Brent) и законопроект Сената США по ситуации в Гонконге снижают аппетит к риску. По мнению экспертов "Нордеа Банка", рубль на этом фоне может оказаться под умеренным давлением после весьма спокойных торгов в начале недели. Размещения ОФЗ, на которых Минфин предложит облигации с переменным купоном с погашением в 2022 году, вряд ли смогут стать заметной поддержкой для рубля.