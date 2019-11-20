Цены на нефть рискуют остаться под умеренным давлением - "Нордеа Банк"

На фоне ухудшения настроений на глобальных площадках цены на нефть в среду рискуют остаться под умеренным давлением, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

Нефтяные котировки накануне резко снизились более чем на 3% на фоне ухудшения аппетита к рисковым активам и сообщений о неготовности России поддерживать более резкое сокращение нефтедобычи.

Очередные трения в торговых переговорах между США и КНР снова негативно влияют на настроения участников рынка и оказывают давление на нефтяной рынок.

Кроме того, вчера стало известно, что Россия вряд ли согласится на пересмотр действующей сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в сторону более сильного снижения добычи сырья. Встреча ОПЕК+ пройдет в начале декабря в Вене, и ранее появлялись сообщения о том, что страны могут обсудить вариант с более резким сокращением нефтедобычи для поддержки нефтяного рынка.

Данные по запасам нефти от API представляют риск для нефтяных котировок, и, действительно, институт вчера вечером сообщил о росте запасов сырья в Штатах почти на 6 mb, что также оказывает давление на нефтяные цены в ходе утренних торгов среды.

На фоне ухудшения настроений на глобальных площадках цены на нефть в среду рискуют остаться под умеренным давлением, отмечают аналитики "Нордеа Банка".