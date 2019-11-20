При улучшении сентимента привлекательные цены на нефть могут заинтересовать покупателей - БКС

Фьючерсы на Brent по итогам сессии вторника пробили нижнюю границу торгового диапазона $61,5-63 за баррель, в рамках которого котировки торговались с 4 ноября. При улучшении сентимента привлекательные цены могут заинтересовать покупателей, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В целом ситуация пока остается прежней, поэтому сценарий восстановления и возвращения в прежний коридор выглядит наиболее вероятным.