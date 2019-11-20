Индекс Мосбиржи начнет торги с понижения в пределах 0,2-0,4% - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для некоторого спада индекса Мосбиржи в момент открытия, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Во вторник локальный рынок акций выглядел заметно сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона и на динамику нефтяных фьючерсов. С технической же точки зрения, индексы сумели удержаться выше своих трехнедельных минимумов. Иными словами, наметившаяся в них с середины ноября коррекция проходит не в форме резкого спада, а в виде консолидации вблизи текущих уровней. Это можно оценивать как неплохой среднесрочный сценарий", - отмечает ведущий риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

В среду утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное падение стоимости в пределах 0,1-0,3%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильным вечерним спадом подешевели на 0,3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0,6%. Японский Nikkei225 потерял 0,8%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,4%, в районе 2930-2935 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2920, 2910 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации на негативной территории", - пишет В. Манжос.