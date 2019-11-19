На рынке акций сохраняется неопределенность - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника оставались выше поддержек 2900 пунктов и 1430 пунктов соответственно (средние полосы Болинджера дневного графика), но также не решались на преодоление сопротивлений 2950 и 1455 пунктов. Такая ситуация говорит о сохранении неопределенности на рынке, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Быки" предпочитают подождать ввиду рисков развития нисходящей коррекции при поступлении негативных сигналов.