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Главная / Аналитикам / Аналитика / На рынке акций сохраняется неопределенность - ИК "Велес Капитал"
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19 ноября 2019 года 15:21
На рынке акций сохраняется неопределенность - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника оставались выше поддержек 2900 пунктов и 1430 пунктов соответственно (средние полосы Болинджера дневного графика), но также не решались на преодоление сопротивлений 2950 и 1455 пунктов. Такая ситуация говорит о сохранении неопределенности на рынке, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Быки" предпочитают подождать ввиду рисков развития нисходящей коррекции при поступлении негативных сигналов.
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19 ноября 2019 года 13:20
Снижение доходности базовых активов ослабило давление на евробонды развивающихся стран - "ВТБ Мои Инвестиции"
Снижение доходности базовых активов ослабило давление на евробонды развивающихся стран, сообщается в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Александра Полютова. Так, на прошлой неделе UST-10 отступили от пиковых уровней 1,95% до 1,8% годовых на фоне противоречивых сообщений... читать дальше
.19 ноября 2019 года 12:37
Цены на нефть умеренно корректируются вниз на фоне очередных сообщений о торговом конфликте США и КНР - "Нордеа Банк"
(Изменена редакция заголовка новости от 11:14) Нефтяные котировки в утренние часы умеренно корректируются вниз после очередных противоречивых сообщений с фронта торговой войны между США и КНР, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $62,3/bbl, WTI -... читать дальше
.19 ноября 2019 года 10:19
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Archer-Daniels Midland Co: продажа от текущих уровней: $42,87; целевой уровень: $38,5; стоп-лосс: $45; ожидаемая доходность: +10,2%; временной горизонт удержания... читать дальше
.19 ноября 2019 года 09:35
На этой неделе маловероятно "выпадение" нефти из консолидационного диапазона 61-63 долл./барр., считает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Нефть перешла к снижению, но остается в зоне 61-63 долл./барр. на очередном витке пессимизма относительно перспектив торговой сделки между... читать дальше
.19 ноября 2019 года 09:25
Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник слабо выросли. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются второй день подряд во вторник. читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:56
На этой неделе инвесторы по-прежнему будут проявлять интерес к рискованным активам на фоне роста цен на нефть, позитивного развития событий на фронте российско-украинских отношений, смягчения монетарной политики в Китае и более оптимистической глобальной геополитической повестки дня, говорится... читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:35
Цены на нефть на этой неделе сохранятся на восьминедельных максимумах, цена Brent сохранится на уровне выше $60 за баррель, говорится в обзоре Альфа-банка. "Цены на нефть подучают хорошую поддержку на текущих уровнях, продолжая устойчивый рост прошлой недели на фоне ожиданий новостей о... читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:10
Протокол последнего заседания ФРС, вероятно, укажет на то, что регулятор взял паузу в политике по ставкам - Альфа-банк
Протокол последнего заседания ФРС, вероятно, укажет на то, что регулятор взял паузу в политике по ставкам, сообщается в обзоре Альфа-банка. "На этой неделе мы ожидаем несколько экономических релизов, однако самым важным будет протокол заседания ФРС США. В своем выступлении перед Конгрессом на... читать дальше
.18 ноября 2019 года 17:47
Очевидно, что в скором времени Федрезерв может оказаться в неудобной для себя ситуации, когда ему придется пересмотреть базовый прогноз экономического роста и вернуться к вопросу о смягчении монетарной политики, говорится в обзоре ВТБ Капитала. "На данный момент вероятность дальнейшего... читать дальше
.18 ноября 2019 года 17:12
На днях Народный банк Китая объявил о первом с 2015 г. снижении ставки по операциям 7-дневного репо (на 25 бп, до 2,50%). Учитывая опубликованные на прошлой неделе слабые показатели промышленного производства и оборота розничной торговли, указывающие на то, что о решительном и устойчивом... читать дальше
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