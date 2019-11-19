Российский фондовый рынок незначительно подрастает в условиях неоднозначного внешнего новостного фона - УК "Райффайзен Капитал"

Во вторник, 19 ноября, российский фондовый рынок незначительно подрастает в условиях неоднозначного внешнего новостного фона, сообщается в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,5%, а РТС - 0,7% за счет небольшого укрепления рубля. На мировых рынках нет единой динамики на торгах.

Начало недели не внесло большей ясности в ситуацию с торговыми переговорами США с Китаем, а скорее добавило вопросов касательно будущей монетарной политики ФРС, ожидания по которой были более-менее сформированы рынком после недавних комментариев главы регулятора, отмечает София Кирсанова.

Так, позитивные новости о том, что Белый дом изучает возможность расширения лицензии на работу американских компаний с китайской Huawei, были омрачены сообщениями в СМИ о том, что Пекин не уверен в скором достижении промежуточного торгового соглашения с США. Соответственно, инвесторам ничего не остается, как терпеливо ждать более конкретных комментариев, а лучше действий, со стороны лидеров двух стран. Тем не менее, на взгляд эксперта УК "Райффайзен Капитал", пока позитивные настроения преобладают.

"Помимо этого, небольшую смуту в умы инвесторов внесла встреча Д.Трампа с главой ФРС Дж.Пауэллом в понедельник, на которой, судя по твитам президента, обсуждение коснулось главного вопроса - уровня процентных ставок, - комментирует София Кирсанова. - Президент высказал свое неприятие того факта, что ставки в США выше, чем в других развитых странах: это не только сдерживает рост экономики, но и поддерживает высокий курс доллара, что снижает конкурентоспособность американских производителей. На этом фоне курс доллара сразу немного просел, что говорит о возросших ожиданиях участников торгов продолжения смягчения денежной политики ФРС" . "Понятно, что это исключительно догадки и предположения, поскольку Дж.Пауэлл в ответ повторил те же самые аргументы, что и на последнем заседании ФРС, но для Д.Трампа, скорее всего, это не является весомым доводом. Если после этой встречи риторика главы Федрезерва смягчится, для рынков это может стать новым драйвером к росту даже в условиях отсутствия ясности по торговым переговорам США с Китаем", - заключает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал"