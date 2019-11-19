.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Справедливая доходность выпуска Черкизово-001P-2бо находится в диапазоне 7,50-7,70% - "БКС Глобал Маркетс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 ноября 2019 года 14:56
Справедливая доходность выпуска Черкизово-001P-2бо находится в диапазоне 7,50-7,70% - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" считает справедливой доходность выпуска Черкизово-001P-2бо в диапазоне 7,50-7,70%, ориентиры организаторов выглядят привлекательно, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. Черкизово (Moody's: B1) 20 ноября будет собирать заявки на облигации сроком обращения 3.5 года и объемом RUB 5-10 млрд. Ориентиры купона 7,45-7,60% транслируются в доходность 7,66-7,82%. "Мы считаем, что доходность нового Черкизово-001P-1бо должна быть выше, чем у бумаг Ленты (Ba3/BB-/BB), обладающих более высокими рейтингам, но ниже, чем у бондов Белуги (Fitch: B+). На наш взгляд, справедливая доходность Черкизово-001P-2бо лежит в диапазоне 7,50-7,70%, что транслируется в купон 7,36-7,56%", - сообщают эксперты "БКС Глобал Маркетс". На фоне достаточно высокой инвестиционной активности Черкизово последние годы генерирует отрицательный FCF, отмечается в комментарии "БКС Глобал Маркетс". Как следствие, на конец 1П19 чистый долг увеличился до RUB 65,2 млрд, а показатель Чистый долг/EBITDA вырос до 3,2х против 3,0х по итогам 2018 г. В 1П19 у компании отмечалась очень высокая доля краткосрочного долга - более 54% (RUB 36,0 млрд). "Однако мы оцениваем риски рефинансирования как невысокие: на отчетную дату у Черкизово было RUB 69,8 млрд неиспользованных кредитных линий, - указывают аналитики "БКС Глобал Маркетс". - Менеджмент заявляет, что ведет активную работу по рефинансированию, чтобы снизить стоимость обслуживания и сделать график погашения более комфортным. Мы не ожидаем, что компания в ближайшее время будет снижать долговую нагрузку, учитывая высокий объем инвестиций, а также выплачиваемые дивиденды (RUB 3,9 млрд в 2018 г.)".
.
Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть
.
19 ноября 2019 года 13:20
Снижение доходности базовых активов ослабило давление на евробонды развивающихся стран - "ВТБ Мои Инвестиции"
Снижение доходности базовых активов ослабило давление на евробонды развивающихся стран, сообщается в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Александра Полютова. Так, на прошлой неделе UST-10 отступили от пиковых уровней 1,95% до 1,8% годовых на фоне противоречивых сообщений... читать дальше
.19 ноября 2019 года 12:37
Цены на нефть умеренно корректируются вниз на фоне очередных сообщений о торговом конфликте США и КНР - "Нордеа Банк"
(Изменена редакция заголовка новости от 11:14) Нефтяные котировки в утренние часы умеренно корректируются вниз после очередных противоречивых сообщений с фронта торговой войны между США и КНР, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $62,3/bbl, WTI -... читать дальше
.19 ноября 2019 года 10:19
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Archer-Daniels Midland Co: продажа от текущих уровней: $42,87; целевой уровень: $38,5; стоп-лосс: $45; ожидаемая доходность: +10,2%; временной горизонт удержания... читать дальше
.19 ноября 2019 года 09:35
На этой неделе маловероятно "выпадение" нефти из консолидационного диапазона 61-63 долл./барр., считает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Нефть перешла к снижению, но остается в зоне 61-63 долл./барр. на очередном витке пессимизма относительно перспектив торговой сделки между... читать дальше
.19 ноября 2019 года 09:25
Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник слабо выросли. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются второй день подряд во вторник. читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:56
На этой неделе инвесторы по-прежнему будут проявлять интерес к рискованным активам на фоне роста цен на нефть, позитивного развития событий на фронте российско-украинских отношений, смягчения монетарной политики в Китае и более оптимистической глобальной геополитической повестки дня, говорится... читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:35
Цены на нефть на этой неделе сохранятся на восьминедельных максимумах, цена Brent сохранится на уровне выше $60 за баррель, говорится в обзоре Альфа-банка. "Цены на нефть подучают хорошую поддержку на текущих уровнях, продолжая устойчивый рост прошлой недели на фоне ожиданий новостей о... читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:10
Протокол последнего заседания ФРС, вероятно, укажет на то, что регулятор взял паузу в политике по ставкам - Альфа-банк
Протокол последнего заседания ФРС, вероятно, укажет на то, что регулятор взял паузу в политике по ставкам, сообщается в обзоре Альфа-банка. "На этой неделе мы ожидаем несколько экономических релизов, однако самым важным будет протокол заседания ФРС США. В своем выступлении перед Конгрессом на... читать дальше
.18 ноября 2019 года 17:47
Очевидно, что в скором времени Федрезерв может оказаться в неудобной для себя ситуации, когда ему придется пересмотреть базовый прогноз экономического роста и вернуться к вопросу о смягчении монетарной политики, говорится в обзоре ВТБ Капитала. "На данный момент вероятность дальнейшего... читать дальше
.18 ноября 2019 года 17:12
На днях Народный банк Китая объявил о первом с 2015 г. снижении ставки по операциям 7-дневного репо (на 25 бп, до 2,50%). Учитывая опубликованные на прошлой неделе слабые показатели промышленного производства и оборота розничной торговли, указывающие на то, что о решительном и устойчивом... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.