Справедливая доходность выпуска Черкизово-001P-2бо находится в диапазоне 7,50-7,70% - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" считает справедливой доходность выпуска Черкизово-001P-2бо в диапазоне 7,50-7,70%, ориентиры организаторов выглядят привлекательно, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Черкизово (Moody's: B1) 20 ноября будет собирать заявки на облигации сроком обращения 3.5 года и объемом RUB 5-10 млрд. Ориентиры купона 7,45-7,60% транслируются в доходность 7,66-7,82%.

"Мы считаем, что доходность нового Черкизово-001P-1бо должна быть выше, чем у бумаг Ленты (Ba3/BB-/BB), обладающих более высокими рейтингам, но ниже, чем у бондов Белуги (Fitch: B+). На наш взгляд, справедливая доходность Черкизово-001P-2бо лежит в диапазоне 7,50-7,70%, что транслируется в купон 7,36-7,56%", - сообщают эксперты "БКС Глобал Маркетс".

На фоне достаточно высокой инвестиционной активности Черкизово последние годы генерирует отрицательный FCF, отмечается в комментарии "БКС Глобал Маркетс". Как следствие, на конец 1П19 чистый долг увеличился до RUB 65,2 млрд, а показатель Чистый долг/EBITDA вырос до 3,2х против 3,0х по итогам 2018 г. В 1П19 у компании отмечалась очень высокая доля краткосрочного долга - более 54% (RUB 36,0 млрд).

"Однако мы оцениваем риски рефинансирования как невысокие: на отчетную дату у Черкизово было RUB 69,8 млрд неиспользованных кредитных линий, - указывают аналитики "БКС Глобал Маркетс". - Менеджмент заявляет, что ведет активную работу по рефинансированию, чтобы снизить стоимость обслуживания и сделать график погашения более комфортным. Мы не ожидаем, что компания в ближайшее время будет снижать долговую нагрузку, учитывая высокий объем инвестиций, а также выплачиваемые дивиденды (RUB 3,9 млрд в 2018 г.)".