BofA-ML поднял оценку GDR Норникеля на 13%, подтвердив рейтинг "покупать"

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $28 до $31,5 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $28,33 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $26,98 за штуку.