Норникель сможет выплачивать в 2020-2022гг самые высокие дивиденды в горно-металлургическом секторе РФ - Sberbank CIB

Норникель сможет выплачивать в 2020-2022гг самые высокие дивиденды в горно-металлургическом секторе РФ, дивидендная доходность в этот период стабильно будет составлять 11-12%, отмечается в комментарии аналитиков Sberbank CIB.

"По нашим расчетам, с учетом спотовых цен на сырьевых рынках, текущего курса USD/RUB и прогнозов капиталовложений, Норникель сможет сохранить отношение чистого долга к EBITDA ниже 1,8, по крайней мере, до конца 2022 года (к концу 2022 года оно, по нашим оценкам, может повыситься до 1,5), - отмечают эксперты инвестбанка Ирина Лапшина и Алексей Киричок. - Таким образом, в этот период компания сможет выплачивать в виде дивидендов 60% EBITDA, и в 2020-2022 году дивидендная доходность стабильно будет составлять 11-12%, т. е. будет самой высокой в российском горно-металлургическом секторе".

Руководство Норникеля считает, что выплата дивидендов может быть привязана к свободным денежным потокам, поэтому в периоды максимальных капиталовложений (в 2022-2025 годах) дивиденды должны сокращаться, а затем снова увеличиваться. Однако это будет зависеть от решения Интерроса и Русала о продлении действия текущего акционерного соглашения, которое истекает в конце 2022 года.

По информации руководства Норникеля, в данный момент переговоры между ключевыми акционерами не ведутся. "При спотовых ценах на сырьевых рынках и текущем курсе USD/RUB акции Норникеля торгуются с коэффициентом "стоимость предприятия/EBITDA 2020" 6,0 при доходности свободных денежных потоков 9,0%", - указывают эксперты Sberbank CIB.