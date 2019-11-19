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Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефтяные котировки меренно корректируются вниз после очередных сообщений с фронта торговой войны между США и КНР - "Нордеа Банк"
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19 ноября 2019 года 11:14
Нефтяные котировки меренно корректируются вниз после очередных сообщений с фронта торговой войны между США и КНР - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки в утренние часы умеренно корректируются вниз после очередных противоречивых сообщений с фронта торговой войны между США и КНР, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $62,3/bbl, WTI - $56,8/bbl. В утренние часы появлялись сообщения о том, что ОАЭ готовы к изменению сделки ОПЕК+ для стабилизации нефтяного рынка в случае необходимости, однако данные сообщения значимого влияния на нефтяной рынок не оказали. Сегодня день небогат на значимые макроэкономические события, поэтому внимание привлечет локальная статистика от Американского института нефти (API) по изменению запасов сырья в США. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидают увидеть рост американских запасов нефти на 1.5 mb, и если эти ожидания оправдаются, то в вечерние часы это не добавит оптимизма нефтяным ценам, которые могут на этом фоне протестировать отметку $62/bbl.
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19 ноября 2019 года 13:20
Снижение доходности базовых активов ослабило давление на евробонды развивающихся стран - "ВТБ Мои Инвестиции"
Снижение доходности базовых активов ослабило давление на евробонды развивающихся стран, сообщается в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Александра Полютова. Так, на прошлой неделе UST-10 отступили от пиковых уровней 1,95% до 1,8% годовых на фоне противоречивых сообщений... читать дальше
.19 ноября 2019 года 12:37
Цены на нефть умеренно корректируются вниз на фоне очередных сообщений о торговом конфликте США и КНР - "Нордеа Банк"
(Изменена редакция заголовка новости от 11:14) Нефтяные котировки в утренние часы умеренно корректируются вниз после очередных противоречивых сообщений с фронта торговой войны между США и КНР, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $62,3/bbl, WTI -... читать дальше
.19 ноября 2019 года 10:19
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Archer-Daniels Midland Co: продажа от текущих уровней: $42,87; целевой уровень: $38,5; стоп-лосс: $45; ожидаемая доходность: +10,2%; временной горизонт удержания... читать дальше
.19 ноября 2019 года 09:35
На этой неделе маловероятно "выпадение" нефти из консолидационного диапазона 61-63 долл./барр., считает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Нефть перешла к снижению, но остается в зоне 61-63 долл./барр. на очередном витке пессимизма относительно перспектив торговой сделки между... читать дальше
.19 ноября 2019 года 09:25
Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник слабо выросли. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются второй день подряд во вторник. читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:56
На этой неделе инвесторы по-прежнему будут проявлять интерес к рискованным активам на фоне роста цен на нефть, позитивного развития событий на фронте российско-украинских отношений, смягчения монетарной политики в Китае и более оптимистической глобальной геополитической повестки дня, говорится... читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:35
Цены на нефть на этой неделе сохранятся на восьминедельных максимумах, цена Brent сохранится на уровне выше $60 за баррель, говорится в обзоре Альфа-банка. "Цены на нефть подучают хорошую поддержку на текущих уровнях, продолжая устойчивый рост прошлой недели на фоне ожиданий новостей о... читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:10
Протокол последнего заседания ФРС, вероятно, укажет на то, что регулятор взял паузу в политике по ставкам - Альфа-банк
Протокол последнего заседания ФРС, вероятно, укажет на то, что регулятор взял паузу в политике по ставкам, сообщается в обзоре Альфа-банка. "На этой неделе мы ожидаем несколько экономических релизов, однако самым важным будет протокол заседания ФРС США. В своем выступлении перед Конгрессом на... читать дальше
.18 ноября 2019 года 17:47
Очевидно, что в скором времени Федрезерв может оказаться в неудобной для себя ситуации, когда ему придется пересмотреть базовый прогноз экономического роста и вернуться к вопросу о смягчении монетарной политики, говорится в обзоре ВТБ Капитала. "На данный момент вероятность дальнейшего... читать дальше
.18 ноября 2019 года 17:12
На днях Народный банк Китая объявил о первом с 2015 г. снижении ставки по операциям 7-дневного репо (на 25 бп, до 2,50%). Учитывая опубликованные на прошлой неделе слабые показатели промышленного производства и оборота розничной торговли, указывающие на то, что о решительном и устойчивом... читать дальше
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