Ожидается временная приостановка восходящего движения EUR/USD - ГК "ФИНАМ"

В паре EUR/USD ожидается временная приостановка восходящего движения, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Во вторник, 19 ноября, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на положительной территории, продолжая тенденцию понедельника.

Участникам рынка стоит проследить за статистикой по сальдо счета текущих операций c учетом сезонности в еврозоне за сентябрь. В США важной макроэкономической статистики опубликовано не будет. Тем не менее, состоится выступление представителя ФРС Джона Уильямса, а в Германии пройдет выступление члена совета директоров Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга.

"На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD вышла наверх из нисходящего клина. При этом пара продолжает торговаться в рамках восходящего канала. Уровнем сопротивления выступает отметка 1,1139. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и еще далеки от зоны перепроданности, поэтому ожидается временная приостановка восходящего движения", - отмечает аналитик отдела анализа мировых рынков Вадим Сысоев.