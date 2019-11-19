Рубль выглядит защищенным от обесценения ввиду налогового периода - Росбанк

Российский рубль выглядит защищенным от обесценения ввиду налогового периода: продажи экспортеров будут сглаживать все скачки USD/RUB наверх, говорится в комментарии аналитиков росбанка. В дополнение, риски негативных заголовков в краткосрочной перспективе снизились, так как слушания в комитете Сената США по России перенесены со среды 20 ноября на вторник 3 декабря. Аналитики ожидают укрепление рубля к диапазону 63,3-63,4 против доллара на этой неделе.

"Валюты развивающихся стран начали неделю с коррекции, - напоминают эксперты Росбанка. - Рубль оказался достаточно устойчивым к общему движению, потеряв лишь 0,2% против доллара США (USD/RUB 63,9 на закрытии). Основные конкуренты рубля потеряли 0,5-0,7% против доллара, за исключением турецкой лиры (USD/TRY -0,2%)".

Не имея важных новостей, рынки пребывают в режиме ожидания. По мнению аналитиков, ближайшая триггерная точка - публикация протокола заседания ФРС, от которого на данный момент рынок не ожидает каких-либо сюрпризов. Однако в свете вчерашних заявлений Д.Трампа о необходимости снижать ставки в США инвесторы будут особенно чувствительно реагировать на любые конфликтующие сигналы.