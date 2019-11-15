Российский рынок акций пока продолжит консолидацию - "Открытие Брокер"

Российский рынок достиг цели коррекции в диапазоне 2900-2920 пунктов по индексу Мосбиржи и ждёт повода для возобновления роста. Торговые переговоры США и КНР остаются главной идеей рынков. Однако время для подписания первой фазы соглашения неумолимо истекает, поэтому ближайшие 1-2 недели будут критичными, иначе встреча лидеров двух государств отложится до 2020 года. В ожидании новостей о переговорах российский рынок акций продолжит консолидацию, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.