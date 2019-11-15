На следующей неделе котировки Brent, вероятно, будут находиться в диапазоне $61-64 - Промсвязьбанк

На следующей неделе котировки Brent, вероятно, будут находиться в диапазоне 61-64 доллара/баррель, особых драйверов для выхода за пределы этого диапазона нет, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Нефть Brent остается заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР. Периодически стороны посылают на рынок противоречивые сигналы: то о заключении промежуточного соглашения с отменой ряда взаимных пошлин, то о невозможности найти место и время для встречи или вовсе опровергают возможность отмены пошлин. При этом перспективы циклического замедления мировой экономики и спроса на сырье остаются на повестке дня, что в совокупности оказывает давление на цены на нефть. "Спекуляций вокруг возможного увеличения квот на сокращение добычи странами ОПЕК+ также недостаточно для разворота нефти вверх. И в целом можно сказать, что нефть испытывает дефицит сильных новостных драйверов, оставаясь консолидироваться в диапазоне 61-63 долл./барр." - отмечают аналитики банка.

"Мы видим нефть на следующей неделе в диапазоне 61-64 долл./барр. Особых драйверов для выхода за пределы этого диапазона нет. По-прежнему давить будет отсутствие ясности в отношении заключения промежуточного соглашения между США и Китаем. На этом фоне инвесторы обратят внимание и на слабую статистику, и на обновленные неутешительные прогнозы по росту мировой экономики и спросу на сырье от ведущих агентств (МЭА, ОПЕК и Минэнерго США). Чуть больше 2-х недель остается до саммита ОПЕК+, поэтому уже постепенно рынок будет "подогреваться" комментариями членов картеля, но пока особой поддерживающей риторики мы не видим. Следующая неделя, вероятно, также пройдет безыдейно для нефти", - указывают специалисты Промсвязьбанка.