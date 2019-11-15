На российский рынок акций возвращаются призраки санкционных угроз - БКС

В пятницу российский рынок акций демонстрирует разнонаправленные движения, участники торгов соблюдают осторожность в конце недели на фоне противоречивых сигналов новостного фона, говорится в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки.

С одной стороны, внешние настроения умеренно позитивны - накануне официальный представитель Белого дома заявил, что США и Китай приближаются к подписанию первого этапа всеобъемлющего соглашения. С другой стороны, покупки на российском рынке сдержанны из-за возвращения в новостной фон санкционной темы - 20 ноября международный комитет Сената американского Конгресса проведет слушания, посвященные политике США в отношении России, где среди прочего могут обсуждаться новые антироссийские санкции.

"Впрочем, по нашему мнению, инвесторы вряд ли склонны переоценивать данные угрозы и в случае появления яркого общерыночного позитива наш рынок не останется в стороне risk on, - отмечает эксперт "БКС Премьер". - К тому же от ухода ниже текущих уровней отечественный рынок удерживает нефть, стоимость которой, по нашим оценкам, удержится на будущей выше уровня $60 за баррель. Этому способствуют ожидания продления сделки ОПЕК+ в конце года. Также мы считаем, что Саудовская Аравия в ближайшее время может поддерживать ценовую конъюнктуру нефти перед IPO Saudi Aramco".

В целом, по мнению Сергея Дейнеки, будущая неделя на российском рынке акций должна пройти более или менее спокойно. Индекс Мосбиржи может демонстрировать боковую динамику в рамках значений 2915-2975 пунктов. Инвесторы будут ждать появления в информационном поле конкретики относительно сроков и места подписания первой фазы торговой сделки США и Китая.