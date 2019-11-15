.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций Юнипро до "держать" в связи с ростом котировок
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 ноября 2019 года 14:32
Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций Юнипро до "держать" в связи с ростом котировок
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет 2,90 рубля за штуку. "Мы снизили рекомендацию для бумаг компании на фоне одобрения сделки по поглощению финским Fortum германского Uniper и роста котировок акций "Юнипро", - пишет Гарамита. По его мнению, из-за неясности планов Fortum относительно российского бизнеса инвесторам стоит воздержаться от приобретения акций "Юнипро" до прояснения намерений финской компании (возможно, они прояснятся ближе к завершению сделки в конце первого квартала 2020 года). Аналитик предлагает рассмотреть в краткосрочном периоде более интересные альтернативы - например, акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU), триггером для роста которых может быть обновление дивидендной политики в ноябре-декабре этого года. Кроме того, как говорится в отчете, сделка между Fortum и Uniper может нести ряд рисков. "Сделка между Fortum и Uniper может грозить внешними рисками, в том числе сменой менеджмента, реорганизацией, делистингом. При этом при возможном выкупе у миноритариев (в том числе не согласных с возможным делистингом), из-за поглощения "Юнипро" не напрямую премия будет на усмотрение самой Fortum. Хотя мы и не видим высоких рисков для текущих ценовых уровней бумаг "Юнипро", потенциал роста их котировок пока ограничен", - отмечается в материалах Raiffeisenbank. Как считает Гарамита, "лучшим сценарием являлось бы сохранение статус-кво по отношению к "Юнипро" после закрытия сделки". "Конец первого квартала 2020 года может внести ясность как по намерениям Fortum, так и по рискам ввода и/или постепенного наращивания мощности третьего энергоблока Березовской ГРЭС", - полагает эксперт. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 3,05 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,7 рубля за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: Юнипро
.
15 ноября 2019 года 16:12
Сохраняющаяся неопределенность в отношениях США и Китая и угроза замедления мировой экономики удерживают золото в диапазоне 1450-1500 долларов, средняя цена золота в 4 квартале 2019 года составит 1486 долларов за унцию, говорится в обзоре Промсвязьбанка. В последние две недели цены на золото... читать дальше
.15 ноября 2019 года 15:54
На следующей неделе котировки Brent, вероятно, будут находиться в диапазоне 61-64 доллара/баррель, особых драйверов для выхода за пределы этого диапазона нет, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть Brent остается заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР.... читать дальше
.15 ноября 2019 года 11:36
В перспективе до конца года нефть продолжит демонстрировать отставание от ралли в других активах. Если торговое сближение Штатов и Поднебесной потерпит очередной провал, нефтяные цены вернутся к уровням близким к 60$, баланс на рынке не характеризуется высокой устойчивостью, склонность к... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:25
На следующей неделе вероятна консолидация нефти в прежнем диапазоне 61-63 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк
В отсутствие сильных новостных драйверов на следующей неделе ожидается консолидация нефти в прежнем диапазоне 61-63 долл./барр., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Статистика от Минэнерго вновь вышла в разрез с API, показав рост в запасах сырой нефти на 2,2... читать дальше
.15 ноября 2019 года 09:47
S&P 500 завершил торги в четверг на рекордном максимуме, Dow и Nasdaq незначительно снизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского в основном растут в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.14 ноября 2019 года 17:59
Котировки черного золота будут оставаться в районе 60 долл. США за баррель в краткосрочной перспективе - Julius Baer
Котировки черного золота будут оставаться в районе 60 долл. США за баррель в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation банка Julius Baer Норберта Рюкера. "Несмотря на то, что котировки нефти в... читать дальше
.14 ноября 2019 года 17:20
Инфляция в США в октябре слегка ускорилась до 1,8% с 1,7% в предыдущем месяце в связи с ростом потребительских цен на 0,4% по сравнению с сентябрем, сообщает в своем комментарии главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Замедление роста арендных ставок в секторе недвижимости привело к... читать дальше
.14 ноября 2019 года 12:32
В следующем году золото может продолжить расти в цене на фоне замедляющихся темпов роста мировой экономики и, в частности, американской, говорится в комментарии аналитика ИК QBF Александра Алексеевского. Возрастание рисков наступления рецессии в экономике США и неопределенность относительно... читать дальше
.14 ноября 2019 года 12:06
Валютная пара EUR/USD продолжает формирование нисходящего движения, но потенциал снижения ограничен, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". В четверг, 14 ноября, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на отрицательной территории, продолжая тенденцию среды. Участникам рынка стоит... читать дальше
.14 ноября 2019 года 10:17
Предварительные данные от API оказали нефти поддержку: запасы сырой нефти снизились на 0,5 млн барр., запасы бензинов – на 2,3 млн барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Запасы дистиллятов выросли на 0,8 млн барр. Загрузка НПЗ увеличилась, также вырос и чистый импорт. В четверг в фокусе... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.