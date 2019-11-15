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15 ноября 2019 года 14:32

Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций Юнипро до "держать" в связи с ростом котировок

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Сергея Гарамиты.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет 2,90 рубля за штуку.

"Мы снизили рекомендацию для бумаг компании на фоне одобрения сделки по поглощению финским Fortum германского Uniper и роста котировок акций "Юнипро", - пишет Гарамита. По его мнению, из-за неясности планов Fortum относительно российского бизнеса инвесторам стоит воздержаться от приобретения акций "Юнипро" до прояснения намерений финской компании (возможно, они прояснятся ближе к завершению сделки в конце первого квартала 2020 года). Аналитик предлагает рассмотреть в краткосрочном периоде более интересные альтернативы - например, акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU), триггером для роста которых может быть обновление дивидендной политики в ноябре-декабре этого года.

Кроме того, как говорится в отчете, сделка между Fortum и Uniper может нести ряд рисков.

"Сделка между Fortum и Uniper может грозить внешними рисками, в том числе сменой менеджмента, реорганизацией, делистингом. При этом при возможном выкупе у миноритариев (в том числе не согласных с возможным делистингом), из-за поглощения "Юнипро" не напрямую премия будет на усмотрение самой Fortum. Хотя мы и не видим высоких рисков для текущих ценовых уровней бумаг "Юнипро", потенциал роста их котировок пока ограничен", - отмечается в материалах Raiffeisenbank.

Как считает Гарамита, "лучшим сценарием являлось бы сохранение статус-кво по отношению к "Юнипро" после закрытия сделки".

"Конец первого квартала 2020 года может внести ясность как по намерениям Fortum, так и по рискам ввода и/или постепенного наращивания мощности третьего энергоблока Березовской ГРЭС", - полагает эксперт.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 3,05 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,7 рубля за штуку.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Юнипро


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