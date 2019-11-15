Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций Юнипро до "держать" в связи с ростом котировок

Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Сергея Гарамиты.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет 2,90 рубля за штуку.