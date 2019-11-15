До конца года нефть продолжит демонстрировать отставание от ралли в других активах - БКС

В перспективе до конца года нефть продолжит демонстрировать отставание от ралли в других активах. Если торговое сближение Штатов и Поднебесной потерпит очередной провал, нефтяные цены вернутся к уровням близким к 60$, баланс на рынке не характеризуется высокой устойчивостью, склонность к формированию дефицита сохраняется, говорится в комментарии "БКС Премьер".

"Фундаментальная картина в нефти указывает на то, что в 4 квартале 2019 года рынок сдвигается к балансу от дефицита конца 3 квартала. Тем не менее, мы считаем, что баланс на рынке не характеризуется высокой устойчивостью, склонность к формированию дефицита сохраняется", - указывает главный анаилтик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Исходя из данных последнего отчета ОПЕК, добыча картеля в октябре выросла на 943 тыс. барр./сутки - до уровня 29,650 млн барр./сутки. Основным драйвером данного увлечения стало восстановление добычи Саудовской Аравией после атаки дронов на ее нефтяные объекты (королевство за октябрь восстановило добычу более чем на 1 млн барр./сутки). С учетом данного фактора говорить о каком-либо значительном снижении уровня дисциплины выполнения сделки ОПЕК+ странами картеля не приходится. Более того, наиболее крупные ближневосточные экспортёры демонстрируют дальнейшее сокращение объемов добычи. В результате фундаментальная поддержка нефтяного рынка со стороны действия механизма ОПЕК+ сохраняется в полной мере, отмечает А. Покатович.

Также особое внимание на себя обращают прогнозы ОПЕК по росту добычи в странах вне картеля, а также рыночному балансу в следующем году. Оценки картеля по приросту добычи в странах вне ОПЕК продолжили ухудшаться - пересмотр вниз на 40 тыс. барр./сутки - до объемов в 2,17 млн барр./сутки. Основным фактором, который позволяет картелю снижать данные оценки, является ухудшение потенциалов роста сланцевой добычи в США. Также ОПЕК значительно изменил свои оценки баланса в 2020 году. Если ранее картель ожидал превышения предложения над спросом в объеме 340 тыс. барр./сутки, то текущие оценки снижены до уровня всего 70 тыс. барр./сутки. Спрос на свою нефть в следующем году картель оценивает в 29,6 млн барр./сутки. "Фактически ОПЕК указывает на то, что при продолжении действия пакта о сокращении добычи, в чем мы почти не сомневаемся, рынок останется в непосредственной близости к дефициту", обращает внимание аналитик.

"Учитывая вышеизложенное, октябрьский отчет ОПЕК можно назвать умеренно оптимистичным. Вероятность возвращения масштабного дисбаланса в виде значительного превышения объемов предложения над спросом оценивается нами как весьма сдержанная.

В таком случае можно задаться вопросом, почему текущая рыночная эйфория транслируется в ценовую конъюнктуру нефтяного рынка в весьма ограниченном объеме при том, что фундаментальная картина в нефти не выглядит удручающе? На наш взгляд, ответ на данный вопрос лежит в следующей плоскости. В последние месяцы мы видели, что склонность нефтяного актива к росту весьма быстро нивелировалась даже в условиях такой сильной геополитики, как террористическая атака на Саудовскую Аравию. Причинами для такого ценового поведения, по нашим оценкам, могут являться все те же опасения инвесторов за рост мировой экономики на фоне торгового конфликта США и Китая. Сейчас большинство фондовых площадок растет, пользуясь оптимизмом инвесторов в отношении "Фазы-1" торговой сделки Штатов и КНР. В свою очередь мы можем предположить, что нефтяной актив сейчас не готов в полной мере поверить в то, что проблемы мирового роста "самоликвидируются" с помощью заключения промежуточной сделки, - комментирует ситуацию Антон Покатович. - Другими словами, нефтяному рынку гораздо сложнее игнорировать ухудшение фундаментального базиса крупнейших мировых потребителей, например, китайской экономики и ориентироваться лишь на стимулирующие действия мировых Центробанков и, возможно, временные периоды "потепления" отношений между США и Китаем. В таких условиях в перспективе до конца года мы ожидаем, что нефть продолжит демонстрировать отставание от ралли в других активах. Если торговое сближение Штатов и Поднебесной потерпит очередной провал, нефтяные цены вернутся к уровням близким к 60$. Заметим, что мы сохраняем наш взгляд на фундаментальный базис нефтяного рынка и полагаем, что именно данный фактор формирует основной потенциал для роста нефтяных цен в более длительной перспективе следующего года".