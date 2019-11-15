Рубль стал лидером укрепления среди основных валют-конкурентов - Росбанк

В четверг рубль стал лидером укрепления среди основных валют-конкурентов, сообщается в комментарии аналитиков Росбанка. Позитив в отношении российского рынка подтверждается и возобновившимися покупками в долговом сегменте - доходности ОФЗ в четверг опустились на 4-6 бп на среднем и длинном участках кривой. Кроме того, поддержку рублю могли оказать продажи валюты перед наступлением сегодня крайнего срока по уплате страховых взносов.

На данный момент, эксперты Росбанка не видят поводов для возобновления устойчивого тренда на ослабление рубля.