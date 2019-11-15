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15 ноября 2019 года 11:05
Рубль стал лидером укрепления среди основных валют-конкурентов - Росбанк
В четверг рубль стал лидером укрепления среди основных валют-конкурентов, сообщается в комментарии аналитиков Росбанка. Позитив в отношении российского рынка подтверждается и возобновившимися покупками в долговом сегменте - доходности ОФЗ в четверг опустились на 4-6 бп на среднем и длинном участках кривой. Кроме того, поддержку рублю могли оказать продажи валюты перед наступлением сегодня крайнего срока по уплате страховых взносов. На данный момент, эксперты Росбанка не видят поводов для возобновления устойчивого тренда на ослабление рубля.
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15 ноября 2019 года 16:12
Сохраняющаяся неопределенность в отношениях США и Китая и угроза замедления мировой экономики удерживают золото в диапазоне 1450-1500 долларов, средняя цена золота в 4 квартале 2019 года составит 1486 долларов за унцию, говорится в обзоре Промсвязьбанка. В последние две недели цены на золото... читать дальше
.15 ноября 2019 года 15:54
На следующей неделе котировки Brent, вероятно, будут находиться в диапазоне 61-64 доллара/баррель, особых драйверов для выхода за пределы этого диапазона нет, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть Brent остается заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР.... читать дальше
.15 ноября 2019 года 11:36
В перспективе до конца года нефть продолжит демонстрировать отставание от ралли в других активах. Если торговое сближение Штатов и Поднебесной потерпит очередной провал, нефтяные цены вернутся к уровням близким к 60$, баланс на рынке не характеризуется высокой устойчивостью, склонность к... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:25
На следующей неделе вероятна консолидация нефти в прежнем диапазоне 61-63 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк
В отсутствие сильных новостных драйверов на следующей неделе ожидается консолидация нефти в прежнем диапазоне 61-63 долл./барр., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Статистика от Минэнерго вновь вышла в разрез с API, показав рост в запасах сырой нефти на 2,2... читать дальше
.15 ноября 2019 года 09:47
S&P 500 завершил торги в четверг на рекордном максимуме, Dow и Nasdaq незначительно снизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского в основном растут в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.14 ноября 2019 года 17:59
Котировки черного золота будут оставаться в районе 60 долл. США за баррель в краткосрочной перспективе - Julius Baer
Котировки черного золота будут оставаться в районе 60 долл. США за баррель в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation банка Julius Baer Норберта Рюкера. "Несмотря на то, что котировки нефти в... читать дальше
.14 ноября 2019 года 17:20
Инфляция в США в октябре слегка ускорилась до 1,8% с 1,7% в предыдущем месяце в связи с ростом потребительских цен на 0,4% по сравнению с сентябрем, сообщает в своем комментарии главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Замедление роста арендных ставок в секторе недвижимости привело к... читать дальше
.14 ноября 2019 года 12:32
В следующем году золото может продолжить расти в цене на фоне замедляющихся темпов роста мировой экономики и, в частности, американской, говорится в комментарии аналитика ИК QBF Александра Алексеевского. Возрастание рисков наступления рецессии в экономике США и неопределенность относительно... читать дальше
.14 ноября 2019 года 12:06
Валютная пара EUR/USD продолжает формирование нисходящего движения, но потенциал снижения ограничен, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". В четверг, 14 ноября, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на отрицательной территории, продолжая тенденцию среды. Участникам рынка стоит... читать дальше
.14 ноября 2019 года 10:17
Предварительные данные от API оказали нефти поддержку: запасы сырой нефти снизились на 0,5 млн барр., запасы бензинов – на 2,3 млн барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Запасы дистиллятов выросли на 0,8 млн барр. Загрузка НПЗ увеличилась, также вырос и чистый импорт. В четверг в фокусе... читать дальше
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