На следующей неделе вероятна консолидация нефти в прежнем диапазоне 61-63 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк

В отсутствие сильных новостных драйверов на следующей неделе ожидается консолидация нефти в прежнем диапазоне 61-63 долл./барр., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.

Статистика от Минэнерго вновь вышла в разрез с API, показав рост в запасах сырой нефти на 2,2 млн барр., при этом добыча нефти за неделю подскочила аж на 200 тыс. барр./день – до 12,8 млн барр./день. "На этом фоне Минэнерго повысило прогноз по росту добычи в США в 2020 г. до 13,3 млн барр./день (+1 млн барр./день), - отмечает эксперт банка. - Запасы бензинов тоже прибавили 1,9 млн барр., а дистиллятов – упали на 2,5 млн барр. Параллельно ОПЕК в ежемесячном отчете также спрогнозировал рост добычи со стороны США - до 13,7 млн барр./день. Для нефти, впрочем, это не стало поводом скорректироваться".