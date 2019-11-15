Нерезиденты ждут удобного случая для продажи ОФЗ - "БКС Глобал Маркетс"

ОФЗ снизились в доходности на 4-5 б.п. вдоль всей кривой. Вместе с тем нерезиденты по-прежнему ждут удобного случая, чтобы продавать, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Смешанные потоки отмечались на рынке корпоративных облигаций, при этом продажи преобладали в бумагах банков 1-го эшелона, таких как Росбанк, Фольксваген Банк. Высоким спросом пользовались выпуски лизинговых компаний (РЕСО-Лизинг, Европлан), торгуясь на довольно высоких оборотах. Бонды АФК «Система» немного снизились в цене, особенно на дальнем отрезке кривой", - комментирует аналитик "БКС Глобал Маркетс" Семен Гавриленко.