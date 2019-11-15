Краткосрочный тренд индекса Мосбиржи может определиться в пятницу - Алор Брокер

Краткосрочный тренд индекса Мосбиржи может определиться в пятницу, но поводов для падения, как и для роста, в целом нет, говорится в комментарии Алор Брокер.

По итогам четверга индекс Мосбиржи потерял почти 0,4% и закрылся в районе поддержки 2920 пунктов. Причем в течение дня просадка была и большей. Это внушает некоторые опасения, обращает внимание аналитик Алексей Антонов, что при пробое поддержки и ухода рублевого индикатора в район 2900 пунктов у многих начнут срабатывать "стопы" и падение усилится. Однако пока никакой паники на рынке нет.

"Таким образом, ситуация в целом выглядит неопределенной. Возможно, краткосрочный тренд индекса Мосбиржи определится в пятницу. "Зеленая" Азия и американские фьючерсы дают надежду на отскок, но следует помнить, что настроения за океаном меняются очень быстро. К тому же сегодня пятница и желание сократить позиции накануне выходных повысится. С одной стороны, поводов для падения нет, а с другой - и расти-то особо не на чем. Причем рассчитывать на возобновление роста у нас при негативной или даже нейтральной динамике американского рынка не следует - все говорит о том, что приток денег на российский рынок прекратился. Но роста за океаном не будет до тех пор, пока не прояснится срок подписания "первого этапа" торгового соглашения между США и Китаем", - отмечает Алексей Антонов.