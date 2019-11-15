В целом ситуация для российской валюты негативная - Алор Брокер

В районе полудня четверга наблюдалась очень сильная покупка рублей. Возможно, кто-то из крупных экспортеров воспользовался благоприятным курсом для аккумулирования рублевой ликвидности под приближающиеся налоговые платежи. Однако в целом ситуация для российской валюты негативная, сообщает в комментарии Алор Брокер аналитик Алексей Антонов. Кроме продолжающегося укрепления доллара (пара евро-доллар вчера тестировала сверху вниз отметку 1,10) приближается пик декабрьских платежей по внешним долгам.