Локальная перегретость рынка акций снята - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок завершил торги четверга умеренным снижением в рамках 0,4% по индексу Мосбиржи, в моменте приближаясь к отметке в 2900 пунктов." Коррекция от максимума, достигнутого во второй половине прошлой недели составила к текущему моменту 3-3,5%, и, на наш взгляд, локальная перегретость рынка снята. В краткосрочной перспективе ожидаем попыток закрепления преимущественно в середине диапазона 2900-2950 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.