Sberbank CIB поднял оценку акций Ростелекома на 21%, сохранив рекомендацию "держать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) на 21% - до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.

"Мы подтверждаем рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома" и повышаем их прогнозную цену. Это изменение обусловлено в основном тем, что в нашей модели оценки компании учтены параметры сделки по консолидации Tele2. Мы также учли более позитивные, чем ожидалось, показатели "Ростелекома" за январь-сентябрь 2019 года, чтобы актуализировать наш прогноз его финансовых показателей", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Ростелекома", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 85,87 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 83,44 рубля за штуку.