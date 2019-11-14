Котировки черного золота будут оставаться в районе 60 долл. США за баррель в краткосрочной перспективе - Julius Baer

Котировки черного золота будут оставаться в районе 60 долл. США за баррель в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation банка Julius Baer Норберта Рюкера. "Несмотря на то, что котировки нефти в этом месяце стояли на месте, на рынке можно наблюдать внутреннее напряжение, - отмечает эксперт. - В ожидании заседания ОПЕК участников рынка волнует вопрос, согласует ли картель и его союзники дальнейшие ограничения добычи нефти. Сложившаяся ситуация является проверкой терпения и сплоченности нефтяных держав".

Пока что Саудовская Аравия возложила на свои плечи большую часть сокращений производства, которые приводят к ограниченному успеху в повышении цен на черное золото. В то же время, подверженные конфликтным ситуациям производители, такие как Ирак, не выполняют свои обещания.

Тем временем, Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свежий прогноз по энергетическому рынку,указывает Норберт Рюкер. Так, ожидается, что в следующие десять лет рост спроса на нефть остановится, а после 2030 года произойдет сокращение ее потребления. Однако, при этом сценарии вредные выбросы не удастся снизить до уровня, необходимого для выполнения Парижского соглашения.

"Мы согласны с выводами МЭА, но ожидаем снижения спроса на нефть после 2035 года, учитывая, что развитие технологии беспилотных автомобилей может привести к транспортной революции. Тем временем, прогноз на ближайшую перспективу говорит о вероятности формирования избытка предложения на фоне слабого спроса и растущих запасов в США, Канаде, Бразилии и даже в странах Североморского бассейна. Мы сохраняем нейтральную позицию по нефти и ожидаем, что котировки черного золота будут оставаться в районе 60 долл. США за баррель в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе будут снижаться", - резюмирует эксперт Julius Baer.