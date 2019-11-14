Общий уровень инфляции в США оказался выше ожиданий - Julius Baer

Инфляция в США в октябре слегка ускорилась до 1,8% с 1,7% в предыдущем месяце в связи с ростом потребительских цен на 0,4% по сравнению с сентябрем, сообщает в своем комментарии главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Замедление роста арендных ставок в секторе недвижимости привело к небольшому снижению базовой инфляции до 2,3% в октябре с 2,4% в сентябре.

"Оглядываясь назад, можно прокомментировать, что разнонаправленная динамика инфляции в октябре обосновывает решение ФРС США снизить целевой коридор стоимости заимствований до 1,5 - 1,75% на заседании в конце октября и объявить о намерении оставить ставки без изменения в будущем. В то время как внешнеторговый конфликт с Китаем привел к повышению стоимости товаров, которые зависят от величины тарифов, снижение цен на другие группы товаров компенсирует инфляционный эффект тарифов", - отмечает Дэвид Коль.