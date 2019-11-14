"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для GDR Ros Agro до "держать" и оценку на 17%

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"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) на 17% - до $12 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

Как отмечается в обзоре, с учетом перспектив снижения цен на сахар и свинину аналитики понизили прогнозы по EBITDA и чистой прибыли компании в 2019-2023 годах на 15-20%.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Ros Agro, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $13,55 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $11 за штуку.