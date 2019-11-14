"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для GDR Ros Agro до "держать" и оценку на 17%

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) на 17% - до $12 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".