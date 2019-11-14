Рынок акций по-прежнему находится в стадии краткосрочной нисходящей коррекции - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались подрасти, но оставались под давлением, ближе к середине сессии вернувшись к поддержкам 2930 пунктов и 1440 пунктов соответственно. Рынок акций по-прежнему находится в стадии краткосрочной нисходящей коррекции, которую удастся завершить лишь в случае значимого оптимизма из-за рубежа или корпоративных новостей, пишет в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.