Курс выше 65 рублей/доллар - интересный уровень для продажи долларов - Райффайзенбанк

Курс рубля выше 65 рублей/доллар - интересный уровень для продажи долларов в ожидании заметного укрепления рубля в 1 квартале 2020 года, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

По оценкам аналитиков банка, в ноябре объем сальдо счета текущих операций будет еще достаточным для покрытия интервенций ЦБ РФ.

"Ситуация изменится в декабре, когда мы ожидаем его снижения до околонулевых значений, что может оказать давление на курс рубля. Однако потенциал ослабления рубля ограничивается накопленным запасом валютной ликвидности в банковском секторе, а также ожидаемыми в следующем году тратами ФНБ (они будут равносильными повышению цены отсечки нефти в бюджетном правиле). Курс рубля выше 65 руб./долл. (при этом мы не исключаем курс 66 руб./долл.) мы рассматриваем как интересный уровень для продажи долларов в ожидании заметного укрепления рубля в 1 квартале 2020 года", - отмечают специалисты Райффайзенбанка.