В следующем году золото может достичь отметки в $1575-1600 за тройскую унцию - ИК QBF

В следующем году золото может продолжить расти в цене на фоне замедляющихся темпов роста мировой экономики и, в частности, американской, говорится в комментарии аналитика ИК QBF Александра Алексеевского. Возрастание рисков наступления рецессии в экономике США и неопределенность относительно будущего президента страны, вероятно, позволит золоту достичь отметки в $1575-1600 за тройскую унцию в 2020 году.

С начала текущего года стоимость золота увеличилась на 11,7% до $1466,15 за тройскую унцию. По мнению эксперта ИК QBF, главным фактором, который оказывал существенное влияние на котировки золота в 2019 году, являлись торговые взаимоотношения между США и Китаем. Однако, рост цен на драгоценный металл, начавшийся в конце мая текущего года, в значительной степени обусловлен рисками военного конфликта между США и Ираном. На этом фоне участники рынка покупали золото, поскольку данный драгоценный металл выступает в качестве защитного актива.

"Дальнейший рост золота уже обусловлен преимущественно торговой войной между Вашингтоном и Пекином, - указывает Александр Алексеевский. - 1 августа текущего года Дональд Трамп сообщил, что с 1 сентября будут введены 10%-е пошлины на импортируемые из КНР товары, которые ранее не облагались тарифами, общей стоимостью $300 млрд. Только за август стоимость золота увеличилась на 6,4% м/м до $1529,4 за унцию. C начала сентября наблюдается деэскалация торгового конфликта между США и Китаем, на фоне чего стоимость золота постепенно снижается и на сегодняшний день цена за унцию составляет около $1465. По словам Д. Трампа, уже в ближайшее время страны могут подписать первую фазу торгового соглашения".

В то же время рост золота в текущем году, на взгляд аналитика ИК QBF, также обусловлен смягчением монетарной политики ФРС США и других центробанков развитых и развивающихся стран. За 2019 год американский регулятор уже трижды снижал базовую ставку, что стимулировало переток средств инвесторов из доллара в драгоценный металл. На данный момент, большинство участников рынка ожидают, что ФРС возьмет паузу в изменении процентной ставки до конца года, что оказывает негативный эффект на котировки золота. Тем не менее, в 2020 году ФРС, вероятно, будет вынужден снова прибегнуть к снижению базовой ставки, чтобы поддерживать инфляцию на целевом уровне в 2% годовых, полагает эксперт ИК QBF.