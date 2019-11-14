.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / В следующем году золото может достичь отметки в $1575-1600 за тройскую унцию - ИК QBF
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 ноября 2019 года 12:32
В следующем году золото может достичь отметки в $1575-1600 за тройскую унцию - ИК QBF
В следующем году золото может продолжить расти в цене на фоне замедляющихся темпов роста мировой экономики и, в частности, американской, говорится в комментарии аналитика ИК QBF Александра Алексеевского. Возрастание рисков наступления рецессии в экономике США и неопределенность относительно будущего президента страны, вероятно, позволит золоту достичь отметки в $1575-1600 за тройскую унцию в 2020 году. С начала текущего года стоимость золота увеличилась на 11,7% до $1466,15 за тройскую унцию. По мнению эксперта ИК QBF, главным фактором, который оказывал существенное влияние на котировки золота в 2019 году, являлись торговые взаимоотношения между США и Китаем. Однако, рост цен на драгоценный металл, начавшийся в конце мая текущего года, в значительной степени обусловлен рисками военного конфликта между США и Ираном. На этом фоне участники рынка покупали золото, поскольку данный драгоценный металл выступает в качестве защитного актива. "Дальнейший рост золота уже обусловлен преимущественно торговой войной между Вашингтоном и Пекином, - указывает Александр Алексеевский. - 1 августа текущего года Дональд Трамп сообщил, что с 1 сентября будут введены 10%-е пошлины на импортируемые из КНР товары, которые ранее не облагались тарифами, общей стоимостью $300 млрд. Только за август стоимость золота увеличилась на 6,4% м/м до $1529,4 за унцию. C начала сентября наблюдается деэскалация торгового конфликта между США и Китаем, на фоне чего стоимость золота постепенно снижается и на сегодняшний день цена за унцию составляет около $1465. По словам Д. Трампа, уже в ближайшее время страны могут подписать первую фазу торгового соглашения". В то же время рост золота в текущем году, на взгляд аналитика ИК QBF, также обусловлен смягчением монетарной политики ФРС США и других центробанков развитых и развивающихся стран. За 2019 год американский регулятор уже трижды снижал базовую ставку, что стимулировало переток средств инвесторов из доллара в драгоценный металл. На данный момент, большинство участников рынка ожидают, что ФРС возьмет паузу в изменении процентной ставки до конца года, что оказывает негативный эффект на котировки золота. Тем не менее, в 2020 году ФРС, вероятно, будет вынужден снова прибегнуть к снижению базовой ставки, чтобы поддерживать инфляцию на целевом уровне в 2% годовых, полагает эксперт ИК QBF.
.
14 ноября 2019 года 17:59
Котировки черного золота будут оставаться в районе 60 долл. США за баррель в краткосрочной перспективе - Julius Baer
Котировки черного золота будут оставаться в районе 60 долл. США за баррель в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation банка Julius Baer Норберта Рюкера. "Несмотря на то, что котировки нефти в... читать дальше
.14 ноября 2019 года 17:20
Инфляция в США в октябре слегка ускорилась до 1,8% с 1,7% в предыдущем месяце в связи с ростом потребительских цен на 0,4% по сравнению с сентябрем, сообщает в своем комментарии главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Замедление роста арендных ставок в секторе недвижимости привело к... читать дальше
.14 ноября 2019 года 12:06
Валютная пара EUR/USD продолжает формирование нисходящего движения, но потенциал снижения ограничен, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". В четверг, 14 ноября, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на отрицательной территории, продолжая тенденцию среды. Участникам рынка стоит... читать дальше
.14 ноября 2019 года 10:17
Предварительные данные от API оказали нефти поддержку: запасы сырой нефти снизились на 0,5 млн барр., запасы бензинов – на 2,3 млн барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Запасы дистиллятов выросли на 0,8 млн барр. Загрузка НПЗ увеличилась, также вырос и чистый импорт. В четверг в фокусе... читать дальше
.14 ноября 2019 года 09:26
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы, Nasdaq Composite практически не изменился. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Цены на нефть продолжают расти в четверг. читать дальше
.13 ноября 2019 года 14:16
Сменяющаяся динамика внешнеторгового конфликта между США и Китаем продолжает держать рынок золота в напряжении, сообщается в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation банка Julius Baer Карстена Менке. Успехи в переговорах в сочетании с улучшением настроений... читать дальше
.13 ноября 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду снижаются третий день подряд. читать дальше
.13 ноября 2019 года 09:05
В среду котировки нефти могут удержаться в диапазоне 61-63 доллара/баррель, а в случае заметно слабых данных от Минэнерго возможны попытки проторговки вниз 61 доллара/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. В отсутствие сильных новостных драйверов нефть консолидируется в диапазоне 61-63... читать дальше
.12 ноября 2019 года 18:11
Ожидается ускорение снижения пары евро-доллар на паузе в снижении ставки ФРС, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. "Во вторник днем пара евро-доллар приблизилась к отметке 1,10, ждем дальнейшего снижения, - отмечает эксперт. - Значимых... читать дальше
.12 ноября 2019 года 16:13
Котировки нефти во вторник немного подрастают после коррекции, однако потенциал их роста видится ограниченным, отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, поскольку участники рынка не верят, что на заседании ОПЕК+ в начале декабря участники соглашения согласуют... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.