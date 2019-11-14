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14 ноября 2019 года 11:51
Валютный курс пока останется в диапазоне 64,00-64,50/USD - РФПИ
Валютный курс пока останется в диапазоне 64,00-64,50/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Каких-то явных локальных драйверов, по мнению эксперта, нет, все следят за развитием глобальной повестки. Рубль по итогам четверга потерял около 0,16% к USD, что является довольно небольшим показателем по сравнению с другими ЕМ валютами. Основным источником негатива, на взгляд аналитика РФПИ, выступал внешний фон, при этом присутствующие на рынке экспортные продажи лишь смягчали масштабы негативной реакции рубля. "Приближение налогов будет поддерживать экспортное предложение валюты, однако более осторожное позиционирование спекулянтов и явное охлаждение спроса нерезидентов к ОФЗ, вероятно, продолжат компенсировать экспортные потоки, - прогнозирует Дмитрий Полевой. - Активно обсуждаемая история диверсификации средств ФНБ в сторону большей доли евро и других резервных валют (вряд ли будет существенной) за счет сокращения долларовой части вряд ли сильно повлияет на реальные перспективы рубля в среднесрочной перспективе, и, скорее, повлияет на перераспределение операций Минфина от долларов к евро. Пока же курс, вероятно, останется в диапазоне 64,00-64,50/USD, который остается равновесным для текущих рыночных потоков. Каких-то явных локальных драйверов нет, все следят за развитием глобальной повестки".
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14 ноября 2019 года 17:59
Котировки черного золота будут оставаться в районе 60 долл. США за баррель в краткосрочной перспективе - Julius Baer
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.13 ноября 2019 года 09:05
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.12 ноября 2019 года 18:11
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