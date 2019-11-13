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13 ноября 2019 года 18:17
В 3 квартале рост ВВП ускорился, но риски замедления сохраняются - Промсвязьбанк
По итогам 3 кв. рост реального ВВП заметно ускорился и составил +1,7% г/г., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова. За январь-сентябрь 2019 года рост ВВП составил +1,1% г/г. "Это незначительно ниже оценок МЭР и несколько выше нашего прогноза", - указывает эксперт. Разбивки по компонентам в оперативной статистике нет, но по краткосрочным макроэкономическим индикаторам можно сделать вывод, что усиление роста ВВП обеспечено ускорением в промышленности (+2,9% за 3 кв. и +2,6% за 6 мес.), прекращением спада в оптовой торговле (+3,8% в 3 кв., после -4% за первое полугодие) и дальнейшим опережающим ростом финансового сектора, отмечает Денис Попов. Со стороны спроса, ключевым фактором роста, по-видимому, оставалось конечное потребление домохозяйств, в условиях, когда рост их реальных располагаемых доходов составил 3% (после спада на -1,2% за первое полугодие). "Для обеспечения роста ВВП в 2019 году на уровне официального прогноза (1,3%), в 4 кв. достаточно поддержать рост экономики на уровне 1,6%-1,7%. - полагает эксперт банка. - Это выглядит возможным, с учетом того, что рост реальных располагаемых доходов населения с высокой вероятностью продолжится (на фоне индексации в октябре з/п бюджетников и снижения инфляции). Кроме того, ожидается усиление бюджетных расходов (в условиях стремления устранить их отставание от плана)". Тем не менее, остается реалистичным риск торможения роста промышленности и углубления спада чистого экспорта на фоне ухудшения глобальной экономической активности, полагает Денис Попов. Кроме того, сохраняются опасения, что ускорение роста в промышленности в 3 кв. обусловлено разовыми факторами, и предприятия в значительной степени работали "на склад". "В этих условиях мы продолжаем ориентироваться на консервативный сценарий, и ожидаем некоторого замедления роста ВВП в 4 кв., а по итогам года прогнозируем рост около +1%. Ожидания ускорения роста ВВП в 2020 году сохраняются", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка. По итогам 9 месяцев динамика ВВП остается ниже уровня потенциального выпуска (по оценкам разных экспертов находится в диапазоне 1,5%-2,5%, ЦБ ориентируется на нижний порог). Таким образом, по мнению Дениса Попова, потребность в стимулировании роста мерами монетарной политики сохраняется.
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